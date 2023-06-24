Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda günlük mal hacmi rekor seviyeye ulaştı

Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda günlük mal hacmi yılın başından bugüne kadar 170.000 tonu aştı. Liman idaresi, bu büyümeyi akıllı ve modernleştirilmiş gümrük işlemlerine bağlıyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur kentinde yer alan Ganqmod Limanı'ndan geçen kargo kamyonu, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Yunping/Xinhua)

HOHHOT, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı idaresi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, limanda işlem gören günlük mal hacminin yılın başından bugüne kadar 170.000 tonu aştığı belirtildi.

Bu rakam, limanda işlem gören günlük mal hacminin rekor düzeye ulaştığına işaret ediyor. Liman 2022 yılında 19 milyon tondan fazla ürünün gümrük işlemlerini tamamlayarak bir önceki yılın iki katından yüksek bir seviye yakalamıştı.

Perşembe günü itibarıyla limanda 15 milyon tondan fazla malın işlem gördüğünü ve bir önceki yıla göre yüzde 200'ün üzerinde büyüme kaydedildiğini belirten liman idaresi, bu büyümeyi akıllı ve modernleştirilmiş gümrük işlemlerine bağlıyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ganqmod Limanı, ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olmakla birlikte Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridoru üzerinde önemli bir merkez işlevi görüyor. Liman, aynı zamanda bölgenin 2023 yılında 10 milyon ton hedefine ulaşan ilk karayolu limanı oldu ve bu hedefe 2022 yılındakinden yaklaşık dört ay önce ulaştı.