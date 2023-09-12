Çin-Moğolistan sınırındaki Erenhot Limanı'nın kargo hacmi 12 milyon tonu aştı

Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı, Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat kargo hacmini 12 milyon tonu aşarak rekor kırdı.

HOHHOT, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı'nın 2013 yılından bu yana Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla gerçekleştirdiği toplam ithalat ve ihracat kargo hacmi Pazartesi günü itibarıyla 12 milyon tonu aştı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki gümrük yetkililerinin verdiği rakamlara göre, söz konusu dönemde limanda Çin-Avrupa yük trenleri tarafından yapılan 13.000'i aşkın sefer işlem gördü. Trenler, toplam değeri yaklaşık 30 milyar ABD doları olan 1,35 milyon TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşıdı.

Erenhot limanı halihazırda Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkedeki 60'tan fazla bölgeyi Çin'e bağlayan 69 Çin-Avrupa yük treni rotasına hizmet veriyor.

Erenhot limanından geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı mallar arasında ayakkabı ve giyim ürünleri, mekanik ve elektrikli ürünler, taşıtlar ve araba parçaları gibi yaklaşık 1.000 kategoride ürün yer alıyor.