Çin-Moğolistan Sınırındaki Erenhot Limanı İthalat ve İhracat Hacminde Büyük Artış Kaydetti

Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, yılın ilk yedi ayında ithalat ve ihracat kargo hacminde büyük artış kaydetti. Liman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,6 artışla yaklaşık 10,33 milyon ton ithalat ve ihracat kargosunu işlemden geçirdi. Günlük ihtiyaç malzemeleri, giysi ve elektronik ürünlerde büyük miktarda ihracat yapılırken; önemli miktarda kolza tohumu, kömür ve et ithalatı da gerçekleştirildi.

HOHHOT, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, yılın ilk yedi ayında ithalat ve ihracat kargo hacminde büyük artış kaydetti.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan liman, 2023'ün ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,6 artışla yaklaşık 10,33 milyon ton ithalat ve ihracat kargosunu işlemden geçirdi.

Yerel gümrük yetkililerine göre günlük ihtiyaç malzemeleri, giysi ve elektronik ürünlerde büyük miktarda ihracat yapılırken; önemli miktarda kolza tohumu, kömür ve et ithalatı da gerçekleştirildi.

Erenhot Gümrük İdaresi yetkilisi Xiong Jiudi, yerel makamların gümrükleme prosedürlerini kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Erenhot limanı, halihazırda 10'dan fazla ülkedeki 60'tan fazla noktayı birbirine bağlayan 69 Çin-Avrupa yük treni rotasına hizmet veriyor. Limanda, 30 Temmuz itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,37 artışla 1.800 Çin-Avrupa yük treni seferi işlem gördü.