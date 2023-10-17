Çin, bu yılın ilk üç çeyreğinde Moğolistan'ın en büyük ticari ortağı olmaya devam etti. Moğolistan ile Çin arasındaki ikili ticaretin Ocak-Eylül döneminde 13 milyar ABD dolarına ulaştığı belirtildi.

Çin, Moğolistan'ın En Büyük Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor

ULAN BATUR, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin bu yılın ilk üç çeyreğinde de Moğolistan'ın en büyük ticari ortağı olmaya devam etti.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Moğolistan ile Çin arasındaki ikili ticaretin Ocak- Eylül döneminde 13 milyar ABD dolarına ulaşarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 72,3'ünü oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan Çin, yüzde 91,3'lük pay ile Moğolistan'ın en büyük ihracat noktası ve yüzde 40,5'lik pay ile en büyük ithalat tedarikçisi konumunu korudu.

Moğolistan söz konusu dönemde dünya genelinde 158 ülkeyle ticaret yaptı.