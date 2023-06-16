Çin, modern korumalı tarımı geliştirmek için planını duyurdu

Çin, 2023-2030 döneminde modern korumalı tarımı geliştirmek için dört temel görev belirleyen planını açıkladı. Plan, enerji tasarruflu ve makine faaliyetlerine uygun olması gerektiğini ve hayvancılığın verimli ve yoğun kalkınmaya dayalı olmasını öngörüyor. Balıkçılık sektöründe ağırlıklı olarak ekolojik su ürünleri yetiştiriciliğine odaklanılacak ve modern lojistik tesislerde tarım ürünlerinin depolanmasına, korunmasına ve kurutulmasına ağırlık verilecek. Plan, makineleşmenin oranının yüzde 60'a, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ise yüzde 70'e ulaşacağı 2030 yılına kadar modern korumalı tarımın sektöre yönelik katkısını artırmayı hedefliyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'ın Kaiyang ilçesindeki bir fide serasında fidelerin büyüme durumunu kontrol eden bir işçi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2023-2030 döneminde sektör için dört temel görev belirleyerek modern korumalı tarımı geliştirmeye yönelik ilk planını duyurdu.

Ülkenin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, üç diğer hükümet kurumu ile ortaklaşa hazırlanan stratejinin, modern korumalı tarımın enerji tasarruflu ve makine faaliyetlerine uygun olması gerektiğini ve hayvancılığın verimli ve yoğun kalkınmaya dayalı olmasını öngördüğü belirtildi.

Plana göre, balıkçılık sektöründe ağırlıklı olarak ekolojik su ürünleri yetiştiriciliğine odaklanılacak ve modern lojistik tesislerde tarım ürünlerinin depolanmasına, korunmasına ve kurutulmasına ağırlık verilecek.

Planda, 2030 yılına kadar korumalı tarımın sektöre yönelik katkısında makineleşmenin oranının yüzde 60'a, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ise yüzde 70'e ulaşacağı belirtildi. Öte yandan modern korumalı tarım için inovasyon alanlarının inşa edileceği vurgulandı.

Plana göre ülke, politika desteğini güçlendirecek ve yatırım sübvansiyonları ile özel tahviller gibi önlemler yoluyla sosyal sermayeyi modern korumalı tarımın geliştirilmesine aktif olarak yatırım yapmaya teşvik edecek.