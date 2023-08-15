Çin Merkez Bankası Faiz İndirimine Gidiyor

Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı politika faizini, hazirandaki indirimin ardından bir kez daha düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini verdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, 1 yıllık faiz oranının (MLF) 15 baz puan düşürülerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekildiği bildirildi.

Bankalara PBoC'den menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi alma imkanı sağlayan mekanizma ile piyasaya 401 milyar yuan (yaklaşık 55 milyar dolar) aktarılacağı kaydedildi.

Banka, ayrıca günlük ters repo faiz oranını yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürerek piyasaya 204 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) sıcak para aktardı.

Merkez Bankası, politika faizini en son haziranda 10 baz puan düşüşle yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e çekmişti.

Analistler, beklenmedik faiz indiriminin, temmuzda yeni kredi hacminde görülen ani daralmaya yanıt olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Çin'de temmuzda yeni yuan kredileri 345,9 milyar yuan (47,80 milyar dolar) ile 2009 yılı sonundan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Yeni kredilerin hacmi önce aya göre yüzde 89 daralmıştı.

Çin yuanı da yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yüzde 5 değer kaybetmişti.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Bankanın kararı, temmuz ayındaki zayıf ekonomik göstergeler, dış ticaretteki düşüş ile üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerilemenin ardından geldi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) bugün açıkladığı verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemleri nedeniyle yatırımlar ilk 7 ayda yüzde 8,5 azalırken işsizlik oranı da haziranda yüzde 5,2 iken temmuzda yüzde 5,3'e çıktı.

Çin'de ihracat temmuzda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 14,5, ithalat ise yüzde 12,4 azalmıştı.

Fiyat artışlarına ilişkin temmuz verileri de deflasyon endişelerini artırmıştı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 gerilemişti.