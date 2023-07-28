Çin Merkez Bankası, Bilim ve Teknolojiye Daha Fazla Sermaye Aktaracak

Çin Merkez Bankası, Çin'in bilim ve teknolojide kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için reel ekonomiye ve inovasyon odaklı sektörlere daha fazla sermaye aktaracağını duyurdu. Banka, finansman ihtiyaçlarına uygun bir hizmet sistemi oluşturacak.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çin'in bilim ve teknolojide kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için reel ekonomiye ve inovasyon odaklı sektörlere daha fazla sermaye aktaracağını duyurdu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ülkenin finans sektörünün arz yönlü yapısal reformunu derinleştireceğini ve çeşitli teknoloji tabanlı işletmelerin finansman ihtiyaçlarına daha uygun bir finansal hizmet sistemi oluşturacağını söyledi.

Bankanın verilerine göre bu tür işletmeler yılın ilk yarısında hızlı kredi genişlemelerine tanık oldu. Söz konusu dönemde, yüksek teknolojili imalat sanayindeki işletmelerin orta ve uzun vadeli ödenmemiş kredileri yıllık yüzde 41,5 artışla 2,5 trilyon yuana (yaklaşık 350,8 milyar ABD doları) ulaştı. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ödenmemiş kredileri ise bir önceki yıla göre yüzde 25.1 artışla 2.36 trilyon yuan oldu.