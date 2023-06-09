Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang: Kendimize güveniyoruz

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin'in kendisinden beklenen ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirecek özgüven, kabiliyet ve şartlara sahip olduğunu söyledi. Yi, merkez bankasının ihtiyatlı para politikasını hassas ve etkin şekilde uygulamaya devam ederken bir yandan da konjonktürel düzenlemeleri güçlendireceğini, reel ekonomiyi destekleyeceğini, istihdamı teşvik edeceğini, para birimi istikrarını ve finansal istikrarı sürdüreceğini vurguladı.

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin'in kendisinden beklenen ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirecek özgüven, kabiliyet ve şartlara sahip olduğunu söyledi.

Shanghai'daki denetimleri sırasında katıldığı bir sempozyumda konuşan Yi, merkez bankasının yılın başından bu yana ülkenin ihtiyatlı para politikasını daha hedef odaklı ve etkin biçimde sürdürdüğünü belirtti. Merkez Bankası Başkanı ayrıca bankanın ekonomik toparlanma ve büyümeyi de etkin şekilde desteklediğini kaydetti.

Yi, ikinci çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin nispeten yüksek olacağı ve tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yılın ikinci yarısında kademeli olarak toparlanacağı öngörüsünde bulundu.

Yi, merkez bankasının ihtiyatlı para politikasını hassas ve etkin şekilde uygulamaya devam ederken bir yandan da konjonktürel düzenlemeleri güçlendireceğini, reel ekonomiyi destekleyeceğini, istihdamı teşvik edeceğini, para birimi istikrarını ve finansal istikrarı sürdüreceğini vurguladı.