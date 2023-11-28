Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin Ekonomisi Toparlanma Sürecinde İvme Kazanıyor

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin genel anlamda toparlanma sürecinde ivme kazanmaya devam ettiğini ve 2023 yılının tamamı için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

HONG KONG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin genel anlamda toparlanma sürecinde ivme kazanmaya devam ettiğini ve 2023 yılının tamamı için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Salı günü Hong Kong'da Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından ortaklaşa düzenlenen üst düzey konferansta konuşan Pan, "Çin'in 2024 ve sonrasında sağlam ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğinden eminim" dedi.

Yetkili, Çin ekonomisinin ileriye dönük olarak inovasyon yeteneği, büyük pazarı, sağlam altyapısı, köklü sanayi zincirleri, zengin ve iyi eğitimli insan kaynakları gibi güçlü yönleri sayesinde son derece dirençli kalacağını ifade etti.

Pan, "Dolayısıyla artık ekonomik yapıyı iyileştirmeye ve büyüme için yeni itici güçler bulmaya daha çok odaklanmalıyız. Devam etmekte olan ekonomik dönüşüm, uzun ve zorlu ancak gerçekleştirmemiz gereken bir yolculuk" ifadesini kullandı.