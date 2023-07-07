Çin Merkez Bankası, Ant Grup'a 984 Milyon Dolar Para Cezası Verdi

Çin Merkez Bankası (PBoC), Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını toplayan Ant Grup'a, tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Ant Grup, halka arz planının durdurulmasının ardından açılan soruşturma sonucunda cezalandırıldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük internet şirketlerinden Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, finans teknolojisi uygulamaları geliştiren Ant Grup şirketi, Ekim 2020'de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı 37 milyar dolar tutarındaki ikili halka arzın merkezi hükümet tarafından durdurulmasının ardından açılan soruşturma kapsamında para cezasına çarptırıldı.

PBoC, şirkete "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar tutarında ceza kesildiğini duyurdu.

O zamandan beri süregelen soruşturmanın nihayete ermesiyle borsalardaki belirsizliğin kaybolduğu yorumunu yapan uzmanlar, şirketi olumlu bir eğilimin beklediğini tahmin ediyor.

Uzmanlar ayrıca, söz konusu para cezasının, Pekin'in Alipay'e yönelik baskılarının son adımı olabileceğini ifade ediyor.

Ant Group'un ortağı olduğu Alibaba Group Holding'in hisseleri bugün Hong Kong'da yüzde 6,4'e varan artışla 86,70 Hong Kong dolarına (yaklaşık 11,08 dolar) ulaştı.

Çin internet şirketleri üzerindeki denetim baskısı

Çinli düzenleyiciler 2020 sonundan itibaren Alibaba, Tencent ve Didi gibi yurt dışında da yatırımları bulunan büyük ölçekli internet şirketleri üzerindeki yaptırımları artırmıştı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık gerekçesiyle başlattığı soruşturmalarda Alibaba, Meituan, Baidu ve Didi gibi internet şirketlerini hedef almıştı.

E-ticaret devi Alibaba'ya Nisan 2021'de tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 18,2 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar dolar) para cezası kesilmişti.