Çin Merkez Bankası, Afetlerden Etkilenen İşletmelere Destek Verecek

Çin Merkez Bankası, afetlerden etkilenen küçük ve mikro büyüklükteki işletmelere, tarım alanlarına ve kırsal bölgelere destek vermek amacıyla ticari bankalara 35 milyar yuan (4,86 milyar ABD doları) tutarında yeni kredi tahsis edeceğini duyurdu.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, afetlerden etkilenen küçük ve mikro büyüklükteki işletmelere, tarım alanlarına ve kırsal bölgelere destek vermek amacıyla ticari bankalara 35 milyar yuan (4,86 milyar ABD doları) tutarında yeni kredi tahsis edeceğini duyurdu.

Banka, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, yeni kredilerin Beijing ve Chongqing belediyeleri ile Hebei, Heilongjiang, Jilin ve Fujian eyaletleri olmak üzere altı bölgeyi kapsadığını ve bu bölgelerde afet sonrası yeniden inşa çalışmalarına destek vermek üzere çıkarıldığını bildirdi.

Bu yıl tayfun kaynaklı aşırı yağmurlar Çin'in birçok bölgesini vurarak can ve mal kaybına neden olan sellere ve jeolojik afetlere yol açtı.

Açıklamada yeni kredilerin özellikle küçük ve mikro büyüklükteki firmalar başta olmak üzere afet bölgelerindeki iş kuruluşları, tarım sektörü, besicilik firmaları ve çiftçiler için kredi desteğini güçlendireceği dile getirildi.