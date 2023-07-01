Çin Menşeli Yeni Enerjili Araçlar Batı Avrupa Pazarında Büyüyor

Küresel danışmanlık firması TrendForce'un raporuna göre, Çin menşeli yeni enerjili araç (NEV) markalarının, 2023 yılında Batı Avrupa NEV pazarının yüzde 9'unu elinde tutması bekleniyor. Ayrıca, Güneydoğu Asya'daki NEV pazarında Çin araçlarının payının artması öngörülüyor.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Küresel danışmanlık firması TrendForce tarafından yayımlanan sektör raporuna göre, Çin menşeli yeni enerjili araç (NEV) markalarının, 2023 yılında Batı Avrupa NEV pazarının yüzde 9'unu elinde tutması bekleniyor. Bu oran, geçen yıl yüzde 6 idi.

Verilere göre, Güneydoğu Asya'daki NEV pazarı için Çin araçlarının payının, 2022'deki yüzde 52'den bu yıl yüzde 63'e çıkması bekleniyor.

Raporda, Çin'de NEV sektörünün erken gelişimi ve Çinli batarya üreticilerinin uygun maliyetli lityum demir fosfat batarya teknolojisi ve üretim kapasitesinde uzmanlaşması sayesinde Çin'in daha eksiksiz bir tedarik zincirine ve yeterli üretkenliğe sahip olduğu belirtildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, Çin'in 2023'ün ilk beş ayında, 457.000'i NEV olmak üzere yaklaşık 1,76 milyon araç ihraç ettiğini gösterdi.