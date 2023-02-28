Çin menşeli split klima ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması

Çin menşeli split klima ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Arçelik-LG Klima San. ve Tic. AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilen, Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. ve Tic. AŞ ve Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin menşeli "yalnız duvar tipi split klimalar", "yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)" ve "yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Öte yandan bakanlığın diğer tebliği ile de Çin menşeli "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Buna göre, Çin'den yapılan adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 21,12 ila 28,87'si aralığında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.