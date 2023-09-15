Çin menşeli fotovoltaik hücre ithalatına dampinge karşı önlem devam ediyor

Çin menşeli fotovoltaik hücrelerin ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'e göre, metrekare başına 20 ve 25 dolar arasında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Çin menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücre" ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturmada, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Bu sebeple, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin tebliğle belirlenen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu ürünün ithalatında, metrekare başına 20 ve 25 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.