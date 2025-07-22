Çin Menşeli Elektrikle Çalışan Duvar Saatlerine Dampinge Karşı Önlem Devam Ediyor

Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar belirlendi.

Soruşturma neticesinde, söz konusu ürüne yönelik mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve yerli üreticinin zararının devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem CIF bedelinin yüzde 23'ü olarak devam edecek.