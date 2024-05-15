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Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in yayımlanmasıyla birlikte yerli üreticilerin başvuruları sonuçlandı ve yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu tespit edildi.

Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı yerli üreticilerin söz konusu ürüne yönelik başvurularına istinaden yapılan inceleme sonuçlandı.

İnceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri"ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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