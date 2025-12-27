Haberler

Çin menşeli bazı yassı çelik ürünleri ithalatına damping önlemi uygulanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerinin ithalatında damping saptandığını belirleyerek, bu ürünlere yönelik yüzde 3,95 oranında kesin önlem alınmasına karar verdi. Endonezya menşeli ürünler için ise damping ihmal edilebilir düzeyde bulundu.

Çin menşeli "soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri" ithalatına dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin ve Endonezya menşeli "soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri"ne yönelik tamamlanan damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, soruşturma sonucunda Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Endonezya menşeli ürünün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu, yerli üretimde maddi zarara sebep olmadığı belirlendi. Bu kapsamda, Endonezya menşeli ithalata yönelik soruşturmanın, dampinge karşı kesin önlem alınmadan kapatılmasına karar verirdi.

Çin menşeli ürünün ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 3,95'i düzeyinde dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı