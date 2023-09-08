Çin Markalarının Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

2023 BrandZ En Değerli 100 Çin Markası raporuna göre, Çin markalarının toplam değeri üst üste üçüncü kez 1 trilyon dolarını aştı. Tencent, Alibaba ve Kweichow Moutai en değerli markalar arasında yer aldı.

SHANGHAİ, 8 Eylül (Xinhua) -- 2023 BrandZ En Değerli 100 Çin Markası raporuna göre, önde gelen 100 Çin markasının değeri bu yıl üst üste üçüncü kez 1 trilyon ABD dolarını aştı.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Kantar tarafından Cuma günü açıklanan raporda, en büyük 100 Çin markasının toplam değerinin bu yıl 1,01 trilyon dolar olduğu belirtildi. Tencent, yaklaşık 144,11 milyar dolarlık marka değeriyle zirveye yerleşti.

İnternet devi Alibaba 90,19 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci ve likör üreticisi Kweichow Moutai ise 88,43 milyar dolarlık marka değerleriyle üçüncü sırada yer aldı.

Alkol, hazır giyim ve otomobil sektörü markaları, toplam 175,89 milyar dolarlık değerleriyle 100 Çin markasının toplam değerine en fazla katkıda bulunan sektörler oldu. Rapora göre, hazır giyim sektörü geçtiğimiz yıl marka değerlerinde bir önceki yıla göre yüzde 327 oranında hızlı bir büyüme kaydetti.

Hesaplamalar açısından marka değeri, sıralamada ilk 100'de yer alan her bir şirketin marka katkısı ile finansal değerinin çarpımı ile ölçülüyor.