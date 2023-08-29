Çin, makro düzenlemeleri yoğunlaştıracak ve proaktif maliye politikasını uygulamaya devam edecek

Çin'in en üst yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne sunulan rapora göre, Çin, iç talebi artırmaya, güveni çoğaltmaya, riskleri önlemeye ve ekonomik performansı iyileştirmeye odaklanacak.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin makro düzenlemeleri yoğunlaştıracak ve proaktif maliye politikasının etkin şekilde uygulanması için çabalarını artıracak.

Devlet Konseyi tarafından yayımlanan yıl içindeki bütçe uygulamasına ilişkin rapor, Pazartesi günü görüşülmek üzere Çin'in en üst yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin beşinci oturumuna sunuldu.

Rapora göre, ülkedeki mali reform ve kalkınma süreçleri yılın başından bu yana sağlam şekilde ilerletildi, genel finans faaliyetleri istikrarlı şekilde yürütüldü ve bütçe iyi şekilde yönetildi.

Maliye Bakanı Liu Kun raporu sunarken yaptığı açıklamada, bir sonraki adımda Çin'in iç talebi artırmaya, güveni çoğaltmaya, riskleri önlemeye, ayrıca ekonomik performansın, itici iç güçlerin ve sosyal beklentilerin sürekli iyileştirilmesine odaklanacağını söyledi.

Rapora göre, reel ekonomiyi güçlendirmek ve optimize etmek, insanların geçim kaynaklarını etkin şekilde korumak ve iyileştirmek, ayrıca yerel yönetim borç risklerini önlemek ve ortadan kaldırmak için çaba gösterilecek.