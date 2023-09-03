Çin Makine Endüstrisi 2023-2024 Yıllarında Büyümeyi Hedefliyor

Çin'de makine endüstrisi yetkilileri, sektörün 2023-2024 yıllarında istikrarlı şekilde büyümesini sürdürecek planı açıkladı. Çin, sektörün işletme gelirinin 2024'e kadar 8,1 trilyon yuana ulaşmasını bekliyor.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de makine endüstrisi yetkilileri Cumartesi günü, sektörün 2023-2024 yıllarında istikrarlı şekilde büyümesini sürdürecek planı açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve diğer altı hükümet dairesi tarafından ortaklaşa yayımlanan plana göre Çin, sektörün işletme gelirinin 2024'e kadar 8,1 trilyon yuana (yaklaşık 1,13 trilyon ABD doları) ulaşmasını bekliyor.

Büyüme hedefi, işletme gelirlerinde yıllık ortalama yüzde 3'ün üzerinde artış öngörüyor.

Plan temel olarak makine aletleri, tarım makineleri ve inşaat makineleri dahil olmak üzere 11 sektöre odaklanıyor.

Plana göre talebi artırmak, üretimin akıllı dönüşümünü teşvik etmek, arz kalitesini iyileştirmek ve politika uygulamasını daha hedefe yönelik hale getirmek için çalışılacak.