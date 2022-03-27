Çin Lojistik Sektörü İlk İki Ayda İstikrarlı Büyüme Bildirdi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun yayınladığı rapora göre ülkenin sosyal lojistik değeri yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 7,2 artışla 51,8 trilyon yuana (yaklaşık 8,13 trilyon ABD doları) yükselerek 2019'daki pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Sanayi ürünleri lojistiği yüzde 7,5 artış gösterirken yüksek teknoloji imalatı ve ekipman imalatı lojistiğindeki artışlar ise sırasıyla yüzde 14,4 ve yüzde 9,6 oldu. Lojistik sektörünün anılan dönemdeki toplam geliri yıllık yüzde 9,7 artarak 1,6 trilyon yuan oldu.

Xinhua / Ekonomi