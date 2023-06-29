Çin Lojistik Sektörü 2023'ün İlk Beş Ayında Büyümeye Devam Ediyor

Çin'in lojistik sektörü, artan pazar talebiyle birlikte 2023'ün ilk beş ayında büyümeye devam etti. Sosyal lojistik piyasası geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 129,9 trilyon yuana ulaştı. Sanayi ürünleri lojistiği ise yüzde 3,6 artış kaydetti ve toplam sosyal lojistiğe yüzde 70 oranında katkıda bulundu.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü 2023'ün ilk beş ayında artan pazar talebiyle birlikte büyümeye devam etti.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun Perşembe günü açıkladığı sektör verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde sosyal lojistik piyasası geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 129,9 trilyon yuana (yaklaşık 17,99 trilyon ABD doları) ulaştı.

Federasyon, yalnızca Mayıs ayında sosyal lojistiğin bir yıl öncesine kıyasla yüzde 4,8'lik artış kaydettiğini bildirdi.

Verilere göre, sanayi ürünleri lojistiği Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak ilk dört ayla aynı seviyede kaldı ve toplam sosyal lojistiğe yaklaşık yüzde 70 oranında katkıda bulundu.

Kendisini bekleyen zorluklara rağmen Çinli lojistik işletmelerinin güçlü bir dayanıklılığa sahip olduğunu ve pazar talebine daha duyarlı hale geldiğini belirten federasyon, sektörün büyüme beklentileri konusunda inancını korudu.

Ekonominin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte sektörün daha da toparlanmasını bekleyen federasyon, toplam sosyal lojistiğin 2023'ün ilk yarısında yüzde 4,5 oranında artacağını ifade etti.