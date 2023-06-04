Çin Limanlarındaki Konteyner Hacmi Yüzde 4,8 Arttı

Çin'in limanlarındaki konteyner hacmi, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi. Çin Ulaştırma Bakanlığına göre bu dönemde ülke limanlarında yaklaşık 95,43 milyon TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) yük taşındı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in limanlarındaki konteyner hacmi, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığına göre bu dönemde ülke limanlarında yaklaşık 95,43 milyon TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) yük taşındı.

Çin'de limanlardaki toplam yük hacmi, yılın ilk dört ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 5,28 milyar ton seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaretteki yük hacmi ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.

Veriler, Çin limanlarındaki yük hacminin sadece Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8, konteyner hacminin ise yüzde 8,6 arttığını gösterdi.