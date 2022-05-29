Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi mayısta arttı - Haberler

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, nisan ayındaki düşüşün ardından mayısta toparlanma işaretleri gösteriyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 1-14 Mayıs tarihlerinde limanlarda taşınan kargo yükü miktarı 790 milyon ton, taşınan konteyner miktarı ise 17,69 milyon TUE oldu.

Taşınan konteyner miktarı nisan ayının aynı dönemine göre yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Kargo hacmi ise geçen aya göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

Nisan'da kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4, taşınan konteyner miktarı ise yüzde 0,7 azalmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart sonundan itibaren karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay Limanı'nda konteyner miktarının geçen yılın ilk dört ayındaki seviyenin yüzde 84'üne ulaştı. Limanda taşınan konteyner miktarı geçen aya göre yüzde 4,6 artarken, artışın sürmesi bekleniyor.

Yangzı Nehri deltasındaki önemli imalat ve lojistik üssü olan diğer limanlarda taşınan konteyner miktarının da geçen aya göre artış gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Liu Pıngfey, "Ülke genelindeki limanlar ve su yollarındaki taşımacılık faaliyetleri mayıstan itibaren olağan işleyişine döndü." ifadesini kullandı.

Çin'in en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan liman kenti Şanghay'da olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerde kısıtlamalar, iç ve dış ticareti olumsuz etkilemişti.

Nisan ayında ihracatı, Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük yıllık artışı kaydetmişti. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarken ithalat binde 1 azalmıştı.