Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi nisanda azaldı - Haberler

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, nisanda limanlarda taşınan kargo yükü miktarı 1,27 milyar ton, taşınan konteyner miktarı ise 23,66 milyon TUE oldu.

Kargo hacmi geçen yıla göre yüzde 1,4, taşınan konteyner miktarı ise yüzde 0,7 azaldı.

Limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, Ocak- Nisan 2022'de yıllık bazda yüzde 0,2 artarak 4,91 milyar tona ulaştı.

Taşınan konteyner miktarı ise ilk dört ayda yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. İlk 4 ayda toplam 91,04 milyon TEU konteyner taşındı.

Yılın ilk çeyreğinde kargo hacmi yüzde 1,6, konteyner miktarı yüzde 2,4 artmıştı.

Çin'de en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan liman kenti Şanghay'da olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerde kısıtlamaların ekonomiye olumsuz etkisi hissedilmeye devam ediyor.

Ülkede nisan ayı ihracatı, Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük yıllık artışı kaydetmişti. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarken ithalat binde 1 azalmıştı.