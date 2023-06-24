Çin Limanlarında Konteyner Hacmi Arttı

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın raporuna göre, 2022'de Çin limanlarında taşınan birim konteyner miktarı yüzde 4,7 artarak 296 milyon TEU'ya, taşınan kargo yükü ise yüzde 0,9 artarak 15,69 milyar tona ulaştı. Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri kargo taşımacılığında kesintilere sebep oldu.

Çin limanlarında taşınan konteyner hacmi 2022'de önceki yıla göre yüzde 4,7, kargo yükü ise yüzde 0,9 arttı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, yıl boyunca limanlarda taşınan birim konteyner miktarı 296 milyon TEU, taşınan kargo yükü ise 15,69 milyar ton oldu.

Taşınan konteyner sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 4,7, kargo yükü ağırlığı ise yüzde 0,9 artış kaydetti.

Kıyı limanlarından taşınan yük miktarı yıllık yüzde 1,6 artarak 10,13 milyar tona, iç limanlardan taşınan yük ise yüzde 0,3 artışla 5,56 milyar tona ulaştı.

Çin'de 2022'de büyük limanlara ev sahipliği yapan Şanghay, Ningbo, Dalian ve Çingdao gibi şehirlerde Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri kargo taşımacılığında kesintilere sebep olmuştu.