Çin'le bağların koparılması AB'ye zarar getirir

BERLİN, 1 Haziran (Xinhua) -- Alman Spiegel dergisinde kısa süre önce yayımlanan makalede, Çin'le bağları koparmanın ve bu Asya ülkesine siyasi mesafe koymanın Avrupa Birliği'ne (AB) yarardan çok zarar getireceği belirtildi.

Makalede, Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı azaltma amacıyla Çin'le bağları koparmasının, riskleri ortadan kaldırmaktan ziyade artıracağı savunuldu.

Resmi rakamlara göre Çin, 2020 yılında AB'nin en büyük ticaret ortağı olan ABD'yi geride bıraktı ve Avrupa ticareti için giderek daha önemli bir konuma geldi. Çin, 696 milyar euro (745 milyar ABD doları) tutarındaki ticari mallarıyla 2021 yılında blokun toplam ticaretinin yüzde 16'sını oluşturdu.

Çin'den gelen nadir toprak elementleri ve güneş modülleri, Avrupa'daki yeşil enerji dönüşümü için özellikle önem arz ediyor. Güneş modüllerinin yüzde 80'inden fazlası ve Avrupa'daki nadir elementlerin yüzde 90'ı Çin'den ithal ediliyor.

Makaleye göre Avrupa, Çin'le bağları koparsa bile Latin Amerika, Afrika ve Asya'dan yapılan ithalata bağımlı kalacak. Makalede, "Ticari akışların jeostratejik açıdan kısıtlandığı ve bölündüğü bir dünya, devletler konfederasyonunun 'Yeşil Mutabakat' için ihtiyaç duyduğu son şey" ifadesi yer aldı.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü yılın başında yaptığı açıklamada, Çin'den gelen pek çok ürün grubunun "Alman ekonomisi için vazgeçilmez" olduğunu belirtmişti. O dönemde dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalar yaklaşık yüzde 80'lik bir ithalat payına ulaşmıştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı rakamlara göre, iki ülke arasında 298,6 milyar euro değerinde mal ticareti yapılmış ve Çin 2022 yılında art arda yedi yıl boyunca Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmuştu.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, yılın başında "Ekonomimizin Çin pazarıyla bağlarını koparmak, Almanya'daki iş çevrelerinin çıkarına olmaz. Yerimizi başkaları alır" şeklinde bir uyarıda bulunmuştu.

Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Çin'le bağların koparılması, Alman vatandaşlarının gelirlerinde yüzde 2 oranında azalma yaratarak Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yaklaşık 60 milyar euro değerinde zarara yol açacak.