Çin-Laos Demiryolu Hattında 26,8 Milyon Ton Yük Taşındı

Çin-Laos Demiryolu hattının faaliyete başlamasından itibaren geçen 22 aylık sürede, 5,5 milyon tonu ithalat ve ihracat yükü olmak üzere 26,8 milyon tondan fazla yük taşındı. Yük çeşitliliği 2.700'den fazla kategoriye ulaştı.

KUNMİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu hattının faaliyete başlamasından itibaren geçen 22 aylık sürede, Salı günü itibarıyla 5,5 milyon tonu ithalat ve ihracat yükü olmak üzere 26,8 milyon tondan fazla yük taşındı.

Çin Demiryolları Kunming Grup Limited Şirketi'ne göre, demiryolu hattında taşınan yük çeşitliliği 2.700'den fazla kategoriye ulaştı.

Çin-Laos Demiryolu hattında Salı günü itibarıyla 72.500 tonu ithal meyve olmak üzere 2,2 milyar yuan (306,4 milyon ABD doları) değerinde 83.500 ton meyve ve sebze taşındı.

Çin-Laos Demiryolu hattında bu yıl taşınan yük hacminde artış yaşandı. 2023 yılında üç milyon tondan fazlası ithalat ve ihracat yükü olmak üzere şu ana kadar 14 milyon tondan fazla yük taşındı.

Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin önemli bir projesi olan Çin-Laos Demiryolu, 2021'in Aralık ayında faaliyete geçti. 1.035 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı, Çin'in Kunming kentini Laos'un başkenti Vientiane'e bağlıyor.