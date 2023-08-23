Çin-Kuzeydoğu Asya Fuarı Changchun'da Başladı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Hao Mingjin, Changchun'da düzenlenen 14. Çin-Kuzeydoğu Asya Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı. Fuar, çevrimiçi ve fiili katılımla gerçekleştirilecek ve Kuzeydoğu Asya'daki ülkelerden temsilcilerin katılacağı beş günlük bir etkinlik olacak.

CHANGCHUN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Hao Mingjin, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen 14. Çin-Kuzeydoğu Asya Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yapıyor, 23 Ağustos 2023.

Hem çevrimiçi hem de fiili katılımla düzenlenecek ve ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Asya'daki ülkelerden temsilcilerin bulunacağı beş günlük etkinlik, yurt içi ve yurt dışından 1.000'den fazla şirketi bir araya getiriyor.(Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)