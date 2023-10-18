Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol işbirliğine desteklemek amacıyla yeşil kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceklerini açıkladı. Xi, yeşil altyapı, yeşil enerji ve yeşil ulaşım gibi alanlarda işbirliğini derinleştireceklerini ve Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu'na desteklerini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Yeşil İnovasyon Konferansı düzenleyeceklerini ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma alanında bir uzman ağı kuracaklarını ifade etti.

Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Edecek

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik ortak arayışı desteklemek üzere başlıca adımlardan biri olarak yeşil kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Xi, ülkenin yeşil altyapı, yeşil enerji ve yeşil ulaşım gibi alanlarda işbirliğini daha da derinleştireceğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu'na desteğini artıracağını kaydetti.

Xi, "Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi Yeşil İnovasyon Konferansı'nı düzenlemeye devam edecek ve güneş enerjisi endüstrisi için diyalog ve etkileşim mekanizmaları ile yeşil ve düşük karbonlu kalkınma alanında bir uzman ağı kuracak" dedi.

Xi, Çin'in Kuşak ve Yol için Yeşil Yatırım İlkeleri'ni uygulayacağını ve ortak ülkelere 2030 yılına kadar 100.000 eğitim fırsatı sağlayacağını da sözlerine ekledi.