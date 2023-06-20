Çin, kredi faiz oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası, ekonomik göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte politika faizindeki indirimin ardından krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü. Banka, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirdi. Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.

Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte politika faizindeki indirimin ardından krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirdi.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.

Banka, 15 Haziran'da, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,75'ten yüzde 2,65'e çekmişti.

Her iki faiz oranında en son Ağustos 2022'de indirim yapılmıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.

Ekonomik yavaşlama işaretleri

Banka'nın kararı, mayıs ayı göstergelerinde ekonomide toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.

Mayıs ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımlarındaki yıllık artış hızı yavaşlarken, ekonomik aktivite, dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı verilere göre, mayısta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 artarak nisandaki yüzde 5,6'lık artışın altında kalırken, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar da yüzde 12,7 artışla nisandaki yüzde 18,4'lük artışın gerisine düştü.

Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baza rağmen üretim ve tüketimde zayıf artışlar kaydedildi.

Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 ve ithalat yüzde 4,5 azalırken, Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 5,6 düşüş oldu.

Öte yandan, UİB'nin açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri de mayısta hem imalat hem de imalat dışı sektörlerin düşüş eğiliminde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

Hükümet büyümeyi teşvik edici tedbirlere yönelecek

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, 17 Haziran'da yaptığı toplantıda, Çin'in ekonomik toparlanmasının giderek karmaşıklaşan dış koşullar ve küresel ticaret ile yatırımlardaki yavaşlamadan etkilendiğini belirterek, değişen tablo karşısında daha etkili tedbirlere ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

Toplantıda, makroekonomik politikaların iyileştirilmesi, talebin etkin şekilde genişletilmesi, reel ekonominin güçlendirilmesi ve kilit sektörlerdeki risklerin önlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından 1976'dan bu yana en düşük GSYH artışı kaydetmişti. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde ise beklentileri aşarak yüzde 4,5 büyümüştü.

Çin hükümeti, martta yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde, bu yıl için yüzde 5 civarında büyüme hedefi açıklamıştı.