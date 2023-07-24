Çin Komünist Partisi Ekonomik Durumu Analiz Etti

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, mevcut ekonomik durumu analiz etmek ve yılın ikinci yarısındaki ekonomik çalışmalara yönelik düzenlemelerde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ekonomik düzenlemelerin doğru ve güçlü şekilde yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, mevcut ekonomik durumu analiz etmek ve yılın ikinci yarısındaki ekonomik çalışmalara yönelik düzenlemelerde bulunmak üzere Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in başkanlık ettiği toplantıda makro ekonomik düzenlemelerin doğru ve güçlü şekilde yerine getirilmesi, konjonktüre karşı düzenlemelerin güçlendirilmesi ve daha fazla politika seçeneğinin elverişli hale getirilmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda Çin ekonomisinin şu anda yeni güçlük ve sorunlarla karşı karşıya olduğu, bu güçlük ve sorunların ise çoğunlukla yetersiz iç talep, bazı işletmelerin faaliyetlerindeki güçlükler, kilit öneme sahip alanlardaki risk ve gizli tehlikelerin yanı sıra sıkıntılı ve karmaşık dış ortamdan kaynaklandığı dile getirildi.

Proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikasına bağlı kalınması, vergi ve harç indirimlerinin uzatılması, optimize edilmesi, iyileştirilmesi ve uygulamaya konulmasının güvence altına alınması ve nicel ve yapısal para araçlarının rolüne tam olanak sağlanmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Toplantıda alınan kararlara göre bilimsel ve teknolojik inovasyon, reel ekonomi ve mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimi güçlü biçimde desteklenecek.

Öte yandan yuan kurunun uygun ve dengeli bir seviyede genel olarak sabit tutulacağı kaydedildi ve sermaye piyasasını canlandırmak ve yatırımcı güvenini artırmak üzere çalışma yürütüleceği taahhüdü verildi.