Çin, KOBİ'lerin dijital dönüşümü için pilot bölge seçecek

Çin, 2023 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) dijital dönüşümünde pilot bölge olacak 30 şehir seçerek, 2025 yılına kadar sürecek bir deneme programını başlatacak.

Bir teknoloji şirketi çalışanı, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Bilim Kurgu Kongresi (CSFC) 2023'teki sergide bir yapay zekâ yazılımını gösteriyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) dijital dönüşümünde pilot bölge olacak 30 şehir seçerek, 2025 yılına kadar sürecek bir deneme programını başlatacak.

Çarşamba günü, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak kamuoyuna yayımlanan genelgeye göre bu hamleyle yerel yönetimlerin sektörler ve şirketler hakkındaki bilgilerinden yararlanılarak, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemede şehirlerin aktif rol oynaması hedefleniyor.

Belgede ayrıca bu hamlenin, firmaların dijital dönüşümdeki ana konumlarını pekiştireceği ve temel rekabet güçlerini artırmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Valilik düzeyi veya üzerindeki pilot şehirlerin her biri, iki yıllık pilot uygulama için merkezi hükümetten sabit miktarda ödenek alacak. Belgeye göre 2023'ten sonra programa daha fazla şehir katılabilecek.