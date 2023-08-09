Çin KOBİ'leri Temmuz'da toparlanma ivmesini sürdürdü

Çin'in küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ), özel ekonomi ve yatırıma yönelik politika desteğinin güçlenmesiyle Temmuz 2023'te toparlanma ivmesini sürdürdü. Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, KOBİ gelişim endeksinin geçen ay 0,2 puan artarak 89,3'e yükseldiğini bildirdi. Endeks, KOBİ'lerin performanslarını ve beklentilerini ölçen birden fazla alt endeks içeriyor. Gayrimenkul ve sosyal hizmet sektörlerine ilişkin alt endekslerin her ikisi de geçen ay 0,3 puan yükselerek, takip edilen tüm sektörler arasında en büyük artışları kaydetti. Birliğe göre inşaat ve toptan satış sektörlerine ait alt endekslerin her ikisi de bu dönemde 0,1 puan düşerek artış eğilimini tersine çevirdi.