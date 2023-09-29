Çin, kişi başına düşen GSYİH'sini ikiye katlayarak dünyanın en büyük ekonomisi olabilir

Ünlü İngiliz ekonomi uzmanı Martin Wolf, Çin'in hızla büyümeye devam etme ve kişi başına düşen GSYİH'sini ikiye katlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Wolf, Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi haline geleceğini tahmin etti.

Larry Neild

LONDRA, 29 Eylül (Xinhua) -- Ünlü İngiliz küresel ekonomi uzmanı Martin Wolf, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in hızla büyümeye devam etme ve gelecekte kişi başına düşen GSYİH'sini en gelişmiş ülkelere kıyasla iki katına çıkarma potansiyeli ve kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Londra merkezli Financial Times'ın baş ekonomi yorumcusu olan Wolf, geniş kapsamlı özel söyleşide, Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi geçeceği tahmininde bulundu.

Wolf, Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sinin "belki bir nesil, belki 20 ila 30 yıl içinde" iki katına çıkma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Uzman, "Çin örneğinde bunu makul kılan şey, şimdiye kadar elde ettiği başarılar. Yuvarlak hesaplamama göre kişi başına düşen GSYİH son 40 yılda dört katına çıktı. Bunu bir kez daha ikiye katlamanın, o kadar da devrim niteliğinde bir adım olacağını sanmıyorum" dedi.

Wolf, Çin'in yüksek yatırım oranı, iyi eğitimli nüfusu ve dünya ekonomisinin önemli dinamik sektörlerindeki değerli rekabet avantajları ile bunu başaracak kaynaklara sahip olduğunu ifade etti.

Ekonomist, Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sinin gelecek kuşakta iki katına çıkması halinde dünyanın en büyük ekonomisi haline geleceğini söyledi.

Wolf, "Tarif ettiğim ve var olduğundan emin olduğum potansiyel gerçekten kullanılırsa Çin, öngörülebilir gelecekte dünyanın en büyük ekonomisi haline gelir" dedi.

Uzman, "Çin'in, büyüklüğüne ve halkının kapasitesine baktığımızda dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmeyeceğini düşünmek bana mantıklı gelmiyor" diye konuştu.

İngiliz ekonomiste göre Çin, kişi başına düşen GSYİH'si ABD'nin reel olarak yaklaşık yüzde 35'ine ulaştığı sürece dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek ve bu senaryo uzman için son derece makul gözüküyor.

Wolf ayrıca, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Çin'e yönelik "riski azaltma" politikasını her iki taraf için de siyasi ve ekonomik açıdan zararlı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Uzman, "riski azaltma" politikasının ekonomi için olumsuz olan ve siyasi düşmanlık çıkaran çok fazla belirsizlik yaratacağı konusunda uyardı.

İngiltere'deki bazı politikacıların "Çin'le bağları koparma" konusunda söylemlerde bulunduğunu ancak bunun tamamen mantıksız olduğunu söyleyen Wolf, Brexit'in İngiltere'nin Avrupa ile olan stratejik ilişkisini azalttığını ve ülkeyi kaçınılmaz ve stratejik olarak ABD'ye daha yakın hale getirdiğini vurguladı.

Wolf, "Bizim Çin'le bağları koparmamızı isteyenlerin gerçekten çoğunluk olduğunu düşünmüyorum ancak kaçınılmaz ve stratejik olarak ABD'ye daha bağımlı hale geldiğimiz gibi ek bir faktör var. Bu da İngiltere'nin Amerikalılardan önemli bir noktada farklı bir yol izlemesini zorlaştırıyor" dedi.