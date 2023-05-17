Çin, Kırsal Nüfusun Yeni Enerjili Araç Kullanımını Desteklemek İçin Genelge Yayımladı

Çin'de kırsal nüfusun yeni enerjili araçları satın almalarını ve kullanmalarını desteklemek için bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelge şarj altyapılarının inşasını hızlandırmaya odaklanacak.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de kırsal nüfusun yeni enerjili araçları satın almalarını ve kullanmalarını desteklemek için bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelge şarj altyapılarının inşasını hızlandırmaya odaklanacak.

Genelge, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlandı.

Ülkenin geniş kırsal alanlarının hali hazırda elektrikli araç şarj altyapısı açısından yetersiz olduğuna dikkat çeken genelge, Çin'in ilçe düzeyinde şarj istasyonlarının tam kapsamını ve kasaba düzeyinde şarj noktalarının tam kapsamını sağlamak için hızlandırılmış bir süreç izleyeceği belirtti.

Çin ayrıca genelge kapsamında, koşulların el verdiği yerlerde yeni enerji araçların toplu taşımacılık, lojistik, dağıtım ve diğer sektörlerde kullanımını teşvik edecek. Ayrıca bu doğrultuda kayıtlı daimi ikametgahları ilçe bölgelerinde bulunup yeni enerjili araç satın almak isteyen kırsal bölge sakinlerine tüketim kuponları sunacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Çarşamba günü düzenlenen basın brifinginde, Çin'in şarj altyapı ağının dünyadaki en fazla sayıda şarj tesisine ve en geniş kapsama alanına sahip olduğunu kaydederken, bu altyapının ayrıca her tür yeni enerjili aracı kapsayabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Meng, Çin'deki toplam şarj noktası sayısının 5,21 milyona ulaştığını da sözlerine ekledi.

Çin'in yeni enerjili araç gelişiminin hızlı ilerlediğine işaret eden Meng, Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre bu yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yeni enerjili araç üretiminin yüzde 42,8 artarak 2,29 milyona çıktığını, satışların da aynı düzeyde artış göstererek 2,22 milyona ulaştığını aktardı.