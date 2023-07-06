Çin, Kilit Öneme Sahip Sanayi Sektörlerinde Enerji Verimliliği Standartlarını Güncelliyor

Çin'in ana ekonomik planlayıcı kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun yayımladığı genelgeye göre, kilit öneme sahip sanayi sektörleri, verimli enerji kullanımı için belirlenen standartları karşılamak zorunda. Genelge, enerji verimliliği politikalarını güncellemeyi amaçlıyor ve 11 sanayi sektörünü belirli enerji verimliliği standartlarına uyması gereken sektörler listesine ekliyor.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ana ekonomik planlayıcı kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun internet sitesinde yayımlanan yeni genelgeye göre, daha fazla kilit öneme sahip sanayi sektörünün, verimli enerji kullanımı için yetkililer tarafından belirlenen standartları karşılaması gerekiyor.

Komisyon ve diğer dört hükümet kuruluşu tarafından ortaklaşa yayımlanan genelge, kilit önemdeki sanayi sektörlerinde enerji verimliliği ölçüm seviyelerine ilişkin politikaları güncellemeyi amaçlıyor.

Genelgeye göre, etilen glikol, üre ve titanyum dioksit gibi toplam 11 sanayi sektörü, belirli enerji verimliliği standartlarına uyması gereken sektörler listesine eklenecek.

Güncellemeden önce aralarında petrol arıtma, kok kömürü ve metil alkol üretiminin yapıldığı 25 sektör listede yer alıyordu.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.