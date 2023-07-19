Çin-Kazakistan sınırındaki Jimunai Limanı yolcu gümrük işlemlerine yeniden başladı

Çin'in Xinjiang bölgesinde bulunan Jimunai Limanı, pandemi nedeniyle askıya alınan yolcu gümrük işlemlerine tekrar başladı. Liman üzerinden yapılan ticaret değeri ise 4,04 milyar yuana ulaştı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentinde yer alan, Çin ve Kazakistan sınırındaki Jimunai Limanı Pazartesi günü yolcu gümrük işlemlerine yeniden başladı.

Liman, pandemi nedeniyle 2020'nin Nisan ayında yolcu gümrük işlemlerini askıya almıştı.

Jimunai, Çin'in Xinjiang bölgesi ile Kazakistan'ı birbirine bağlayan önemli bir kara limanı konumunda bulunuyor.

Resmi rakamlar, Jimunai Limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat ticaret değerinin bu yıl 15 Mayıs itibariyle 4,04 milyar yuana (yaklaşık 0,57 milyar ABD doları) ulaştığını gösteriyor.

İhraç edilen mallar arasında ağırlıklı olarak ticari araçlar, inşaat malzemeleri, günlük ihtiyaçlar ve elektronik ürünler yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)