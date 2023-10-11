Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Lianyungang kentinde açılan Çin-Kazakistan lojistik işbirliği üssü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ilk kuruluş projesi olarak önemli bir platform haline geldi.

Çin-Kazakistan Lojistik İşbirliği Üssü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin İlk Projesi Olarak Faaliyet Gösteriyor

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Lianyungang kentinden bir görünüm, 7 Ağustos 2022. (Photo: Wang Jianmin/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, 2013 yılında Kazakistan'da "İpek Yolu hattında bir ekonomik kuşak" oluşturma fikrini öne sürdü. Bu fikir, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu önerisiyle birleşerek Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dönüştü.

2014'te Lianyungang kentinde açılan Çin-Kazakistan lojistik işbirliği üssü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ilk kuruluş projesi olma özelliğini taşıyor. Horgos-Doğu Kapısı özel ekonomik bölgesi ve Batı Çin-Batı Avrupa uluslararası ulaşım koridorunda bir kara limanı olarak faaliyet gösteren üs, Orta Asya ülkelerinden gelen ürünlerin deniz limanlarına ulaştırılmasında önemli bir platform haline geldi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Lianyungang kentinden bir görünüm, 11 Ekim 2022. (Photo: Wang Jianmin/Xinhua)

Kazakistan'ın Almatı kentinden bir görünüm, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Kazakistan'ın Almatı kentindeki bir TV kulesi görülüyor, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan bir liman görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentindeki bir limandan yola çıkan bir feribot görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianmin/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan Çin-Kazakistan lojistik işbirliği üssü görülüyor, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan Çin-Kazakistan lojistik işbirliği üssündeki dijital kontrol merkezinde çalışan personel, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Wenhui/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan yeni Avrasya kara köprüsünün doğu terminali, 7 Haziran 2017. (Fotoğraf: Wang Jianmin/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında işleyen bir yük treni görülüyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Kazakistan'ın Almatı kentindeki bir fotovoltaik enerji santrali görülüyor, 4 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)