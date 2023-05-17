Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi turist akışı ve ticaret hacmiyle canlılık kazanıyor

Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi, turist akışı, ticaret hacmi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi sayesinde canlılık kazanıyor. Kent, Orta Asya ülkeleriyle ticaretin artmasıyla birlikte nakliye ve lojistik merkezi haline geliyor.

URUMQİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi devamlı bir turist akışına, her iki yönde gidip gelen araçlara, tüccar ve müşterilerle dolu mağazalara ev sahipliği yaparken, ziyaretçiler merkezin canlılığı karşısında adeta büyüleniyor.

5,6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan merkez, Çin ile diğer ülkeler arasında kurulan ilk sınır ötesi işbirliği bölgesi olma özelliğini taşıyor. Bir kısmı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde kalan merkez, Horgos kentinin cazibesini artırıyor.

Moğolcada "develerin geçtiği yer" anlamına gelen Horgos, bir zamanlar tarihi İpek Yolu boyunca seyahat eden tüccarlar tarafından kullanılan yoğun bir geçiş noktasıydı. Kentin bir sınır geçidi olarak kullanımı ise yaklaşık 140 yıl öncesine dayanıyor.

Horgos, kervanların tarihe karışmasının ardından ışıltısını yitirmiş olsa da Çin'in 2013 yılında önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ile bu tarihi kara limanına yeniden canlılık geldi.

Resmi verilere göre, Horgos'un en büyük cazibe merkezlerinden biri olan Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi beş gün süren İşçi Bayramı tatili boyunca günde 20.000'den fazla ziyaretçi ağırladı.

Bu cazibe noktasında sıra sıra toptan satış mağazaları, gümrüksüz satış mağazaları, depolar ve iş merkezleri bulunuyor. Burada kişi başına günlük 8.000 yuan (yaklaşık 1.150 ABD doları) tutarında gümrükten muaf ürün satın alınabiliyor.

NAKLİYE MERKEZİ

Sabah güneşi şehre yayılırken, yaklaşık 100 adet yerli üretim yeni enerjili otobüs Horgos Chenxi Uluslararası Nakliye Şirketi'nden şehrin kara limanına doğru hareket ediyor.

Gümrük işlemlerinin iyileştirilmesinden ve prosedürlerin basitleştirilmesinden memnun olan şirket genel müdürü Che Xueling, "Araçlar bugünlerde gümrükten daha hızlı geçebiliyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e beş gün içinde varacaklar" diyor.

Che, firmasının bu yıl 10.000'den fazla araç ihraç etmeyi hedeflediğini de sözlerine ekliyor.

Çin'in dışa açılması için yeni bir perspektif açan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Çin'in Orta Asya ve Avrupa'ya kara yoluyla en yakın limanlarından biri olan Horgos için eşi benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor.

2023'ün ilk çeyreğinde kara limanından, Çin'i Avrupa ve Orta Asya ülkelerine bağlayan 1.833 yük treni geçti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük rekor bir artışa işaret ediyor.

Horgos Limanı'nın Ocak-Mart ayları arasındaki ithalat ve ihracat kargo hacmi 8 milyon tonu aşarken, güçlü ticaret akışı kenti bir nakliye ve lojistik merkezi haline getirdi.

FIRSATLAR ŞEHRİ

Horgos, Kazakça'da "zenginliğin biriktiği yer" anlamına geliyor. Çok sayıda kişi bu tanımın, bölgesel bir ticaret merkezi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin somut bir çıktısı olan Horgos'un bugün geldiği noktayla örtüştüğünü düşünüyor.

Çin-Orta Asya Zirvesi, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde gerçekleştirilecek. Çin ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluşan beş Orta Asya ülkesi arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği son yıllarda somut başarılar yarattı.

Çin'in söz konusu beş ülkeyle ticareti 2022 yılında 70 milyar ABD dolarına ulaştı ve 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 değerinde artış kaydetti.

İş fırsatlarının cazibesine kapılan çok sayıda Orta Asyalı girişimci, Horgos'a akın ediyor. Şehri ilk kez ziyaret edenler ise ekonomik gelişme karşısında hayrete düşüyor. Ziyaretçiler bu eski durgun suyun siluetine yeniden şekil veren yeni inşa edilmiş otelleri, apartmanları ve fabrikaları şaşkınlıkla izliyor.