Çin Kalkınma Bankası, Tarım Arazilerinin İşlenmesine Kredi Desteğini Artırdı

Çin Kalkınma Bankası, tarım arazilerinin işlenmesini desteklemek amacıyla 24,5 milyar yuan tutarında kredi verdi. Banka, yüksek standartlı tarım arazilerinin işlenmesine ve tarım arazisi altyapı iyileştirme projelerine destek sağlamaya devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kurumsalbankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), yüksek standartlı tarım arazilerinin işlenmesine yönelik kredi desteğini artırdı.

Banka Eylül ortası itibarıyla, tarım arazilerinin işlenmesini desteklemek amacıyla 24,5 milyar yuan (yaklaşık 3,42 milyar ABD doları) tutarında kredi verdi. Bu kredilerin yaklaşık 283,333 hektar yüksek standarda sahip tarım arazisinin işlenmesine imkan vermesi bekleniyor.

Çin Kalkınma Bankası, 2023'ün başlarından itibaren Jilin, Jiangsu, Sichuan, Guangxi ve Ningxia eyaletlerindeki yüksek standartlı tarım arazilerinin işlenmesine ve tarım arazisi altyapı iyileştirme projelerine destek olarak 5,3 milyar yuanlık kredi sağlamıştı.

Banka, tarımsal altyapı inşasını desteklemek ve yüksek standartlı tarım arazilerinin işlenmesine daha güçlü mali destek sağlamak üzere kalkınma finansmanı rolünü kullanmaya devam edeceğini belirtti.