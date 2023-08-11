Çin Kalkınma Bankası, sellerden etkilenen bölgelere acil durum kredileri çıkardı

Çin Kalkınma Bankası, Beijing, Tianjin ve Hebei bölgelerine 865 milyon yuan tutarında acil durum kredileri çıkardı. Fonlar, günlük ihtiyaçların tedarik edilmesine ve altyapıların yenilenmesine destek oldu.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, kısa süre önce meydana gelen sellerden etkilenen ülkenin kuzeyindeki Beijing, Tianjin ve Hebei bölgelerine 865 milyon yuan (yaklaşık 120,83 milyon ABD doları) tutarında acil durum kredileri çıkardı.

Bankadan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının başından bu yana çıkarılan fonlar söz konusu bölgelerde günlük ihtiyaçların tedarik edilmesine ve ulaşım, elektrik ve telekomünikasyon altyapılarının yenilenmesine destek oldu.

Çin Devlet Konseyi bu haftanın başında, sellerden etkilenen bölgelerin hızla eski haline döndürülmesine yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulunmuştu. Bu çalışmalar arasında yol ve iletişim tesislerinin onarılması, elektrik ve su hizmetlerinin tekrar sağlanması, yeterli pazar arzı ve fiyat istikrarının sağlanması ve hasar gören tarım arazileri ile tarım tesislerinin ıslah edilmesi gibi alanlar yer alıyor.