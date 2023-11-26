Çin Kalkınma Bankası, Enerji Arzını Desteklemek İçin 100 Milyar Yuanlık Kredi Verdi

Çin Kalkınma Bankası, bu yılın başından bu yana enerji arzını desteklemek amacıyla 100 milyar yuandan fazla özel kredi sağladı. Krediler, termal kömür arzının artırılması ve afetlerden etkilenen bölgelerin enerji stoklamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kurumsal bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, bu yılın başından bu yana enerji arzını desteklemek üzere 100 milyar yuandan (yaklaşık 14 milyar ABD doları) fazla özel kredi verdi.

Bankaya göre sağlanan bu krediler, termal kömür arzının artırılması için ana kömür üretim bölgelerini ve kilit öneme sahip kömür işletmelerini desteklemeyi hedefliyor. Öte yandan krediler, afetlerden etkilenen bölgelerin ve kilit önemdeki enerji işletmelerinin termal kömür stoklamasına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

Banka, sağlanan fonlarla bu kış ve önümüzdeki ilkbaharda ısıtma ve enerji tedarikinin güvence altına alınmasının beklendiğini bildirdi.