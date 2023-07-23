Çin Kalkınma Bankası, akıllı park altyapısının inşasına mali destek sağlıyor

Çin Kalkınma Bankası, akıllı park altyapısının inşasına yönelik mali desteğini artırdı. Haziran ayı itibarıyla 50 milyar yuan kredi sağlayan banka, bu kredilerin park yerlerinin yenilenmesi, yeni park yerlerinin inşası ve şarj ünitelerinin kurulması için kullanıldığını belirtti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Guangzhou-Shenzhen otoyolu üzerindeki bir hizmet alanında şarj edilen yeni enerjili araç, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Jiale/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kurumsal bankalarından Çin Kalkınma Bankası, akıllı park altyapısının inşasına yönelik mali desteğini artırdı.

Kredi kuruluşu, Haziran ayı itibarıyla bu tür projeleri desteklemek üzere 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar ABD doları) kredi sağladı.

Banka, bu kredilerin 1,8 milyondan fazla park yerinin yenilenmesi, 220.000 yeni park yeri inşası ve 140.000 şarj ünitesinin kurulması için kullanıldığını belirtti.

1994 yılında kurulan Çin Kalkınma Bankası, büyük ulusal projeler ile kalkınma stratejileri için finansman sağlamayı amaçlıyor.