Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşamasında 12,33 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandığını açıkladı. Anlaşmaların yarısından fazlası Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerle yapıldı.

Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda 12,33 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- 19 Ekim'de sona eren 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) ilk aşamasında, fiili katılımla 12,33 milyar ABD doları değerinde ihracat anlaşması imzalandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ihracat anlaşmalarının yarısından fazlasının Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerle yapıldığını belirtti.

Shu, Çarşamba günü itibarıyla Kanton Fuarı'na 214 ülke ve bölgeden 150.000'i aşkın denizaşırı alıcının katıldığını ve rakamın bir önceki fuarda kaydedilen toplamı şimdiden geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 96.000 alıcının Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerden olduğunu belirten sözcü, bu rakamın katılımcıların yüzde 64,1'ine tekabül ettiğini belirtti.

1957 yılından itibaren yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.