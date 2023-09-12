Çin İthalat ve İhracat Fuarı İstanbul'da Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, Çin İthalat ve İhracat Fuarı tanıtıldı. Fuarın yeşil-düşük karbonlu, akıllı ve yenilikçi ürünlere odaklanacağı belirtildi.

İSTANBUL, 12 Eylül (Xinhua) -- Yaklaşan Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ve Türk iş dünyası liderlerinin katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği etkinliğe Çin Dış Ticaret Merkezi Genel Direktörü Chu Shijia ve Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da katıldı.

Yaygın şekilde Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarı düzenlemek ve tanıtmaktan sorumlu devlet kurumuna başkanlık eden Chu, fuarın Çin'deki en önemli ticari etkinliklerden biri olduğunu ve yıllardır küresel düzeyde katılım çektiğini söyledi.

Chu ayrıca bu yılki fuarın yeşil-düşük karbonlu, akıllı ve yenilikçi ürünlere odaklanacağını belirtti.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise fuarın 1957'de kurulmasından bu yana, Türkiye ve Çin arasında ticareti teşvik edip iki ülke arasındaki dostluğu ilerletmede oynadığı tarihi role dikkat çekti.

Her yıl Kanton Fuarı'na yaklaşık 150 Türk şirketinin katıldığını hatırlatan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, yakın gelecekte bu sayıyı 250'ye çıkarmanın hedeflendiğini vurguladı.

Özer, "İstanbul Ticaret Odası, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin artmasına katkıda bulunmak üzere gerekli desteği sağlamaya her zaman hazırdır" dedi.

700.000 üyesi bulunan İTO, Türkiye'nin en büyük ticaret odaları arasında yer alıyor.

134. Kanton Fuarı, 15 Ekim'de Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde başlayacak. Fuarın çevrimiçi platformu ise 4 Kasım'daki kapanışa kadar katılımcı ve alıcılara hizmet verecek.