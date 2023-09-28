Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başlıyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek olan 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na tüm dünyadan işletmeler ve alıcılar katılacak. Fuar, 15 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve çevrimiçi platformda da hizmet sunacak.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek 134. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na tüm dünyadan işletmeler ve alıcılar katılacak. Kanton Fuarı diye de bilinen fuar, 15 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, fuarın çevrimiçi platformunun katılımcılara ve alıcılara aynı anda hizmet sunacağını söyledi.

Guo, bu yıl fuar alanının bir önceki fuara kıyasla 50.000 metrekare genişletileceğini ve katılımcı sayısının da artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

1957 yılında başlatılan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.