Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı

Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134'üncüsü, Guangzhou'da başladı. Fuar, 4 Kasım'a kadar sürecek ve dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları ağırlayacak.

GUANGZHOU, 15 Ekim (Xinhua) -- Kanton Fuarı diye de bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 134'üncüsü, Pazar günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

4 Kasım'a kadar sürecek olan etkinlik dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıları ağırlıyor. Fuar sözcüsü Xu Bing, 200'den fazla ülke ve bölgeden 100.000'den fazla alıcının etkinliğe kayıt yaptırdığını söyledi.

Xu, fuarın çevrimiçi platformunun hem katılımcılara hem de alıcılara hizmet vereceğini ifade etti.

Fuarın sergi alanı, bir öncekine kıyasla 50.000 metrekare daha genişletilirken sergi stantlarının sayısı da yaklaşık 4.600 adet daha artırıldı.

Etkinlikte 43 ülke ve bölgeden 650 işletme dahil olmak üzere 28.000'den fazla katılımcı yer alıyor.

1957 yılından itibaren yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.