Çin, istilacı yabancı türlerin ülkeye girişini önlemek için eylem planı hazırladı

Çin, biyoçeşitliliği ve ekolojik çevreyi koruma çabaları kapsamında istilacı yabancı türlerin ülkeye girişini engellemek için bir yıllık bir eylem planı ortaya koydu. Ülkeye yasadışı yollarla giren canlı hayvan ve bitki türlerinin ele geçirildiği ve suç çetelerinin çökertildiği belirtildi.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentinde Changsha Gümrüğü tarafından yabancı ülkelerden gönderilen bir pakette ele geçirilen zehirli canlı karıncalar, 18 Aralık 2020. (Fotoğraf: Changsha Gümrüğü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin biyoçeşitliliğini ve ekolojik çevresini koruma çabalarının bir parçası olarak istilacı yabancı türlerin ülke genelindeki sınır limanlarına girmesini önlemek amacıyla bir yıllık bir eylem planı ortaya koydu.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'ne göre, son yıllarda uluslararası ticaretin hızla gelişmesi ve sınır ötesi personel değişimlerinin sıklaşması nedeniyle ülke, istilacı yabancı türlerin artan riskleriyle karşı karşıya bulunuyor.

İdare, 2023'ün ilk sekiz ayında ülkeye girişi yasaklanan toplam 1.826 canlı hayvan ve bitki türünün ele geçirildiğini ve egzotik evcil hayvanları yasadışı yollardan ithal eden bir dizi suç çetesinin çökertildiğini söyledi.

Çin bu kapsamda yük taşımacılığı, sevkiyatlar, teslimatlar, sınır ötesi e-ticaret ve sınır ticaretinde yabancı türlerin denetimini güçlendirecek.