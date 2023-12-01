Çinli yetkililerin İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Malezya vatandaşlarına yönelik deneme amaçlı vizesiz giriş uygulama kararı, İspanya'nın iş topluluğu tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararın turizmi ve iş ziyaretlerini kolaylaştıracağı belirtilirken, sektörün en kazançlı çıkacak sektörün dış turizm olduğu vurgulandı.

Çin, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine vizesiz giriş uygulaması başlattı

BARSELONA, 1 Aralık (Xinhua) -- İspanya'nın iş topluluğu, Çinli yetkililerin, 1 Aralık'tan itibaren İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Malezya vatandaşlarına yönelik deneme amaçlı vizesiz giriş uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

Barselona Ticaret Odası Uluslararası İş Geliştirme Uzmanı Josep Maria Gomes, Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Engellerin azaltılması, yabancıların ziyaretlerini artırarak erişimi kolaylaştırır ve ekstra yatırımların getireceği katkılar bir yana dursun, her şeyden önce turizm bundan fayda görür" dedi.

30 Kasım 2024 tarihine kadar seçilen altı ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları, 15 günü geçmeyecek şekilde iş ya da seyahat amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada söz konusu önlemle, "Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını ve dışa açılmasını teşvik etmenin" amaçlandığını söylemişti.

Gomes, vizesiz seyahat için seçilen ülkelerin beşinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

Gomes, "İspanya ve Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin, Çin'le istisnai şekilde güçlü bağlantı ve ilişkileri bulunuyor. Aslında bu ülkelerin son birkaç yılda Çin'e yaptıkları yatırımlar yaklaşık iki katına çıktı" dedi.

Gomes, "Acil vizeyle Çin'i ziyaret etmek, bizim açımızdan ekstra maliyet anlamına geliyor. Bu kararla, bu maliyetten kurtulacağız ve bu kararın, tüm iş ziyaretlerini kolaylaştıracağına kuşku yok" diye ekledi.

Öte yandan Gomes, bu karardan en kazançlı çıkacak sektörün, dış turizm olduğunu, Çinli yetkililerin bu tür turizmi özellikle teşvik etmeye çalıştığını vurguladı.

Gomes, "Turizm, gerçeğin düşündüğümüz gibi olmadığını ortaya koymak için de gerekli. Çin'e seyahat ve ziyaret, çoğu zaman doğru olmayan klişelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gomes, iki blokun iyi ilişkileri sürdürmesinin önemi dikkate alındığında, Avrupa ile Çin arasındaki alışveriş ve işbirliğini artıracak her türlü önlemin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Gomes, "Çin, her zaman odak noktamızda yer alan ve uluslararasılaşma planlarımızda bulunan bir ülke. Çünkü sadece büyük bir potansiyele sahip bir ülke değil, aynı zamanda şirketlerimizin bulunması gereken bir ülke" dedi.